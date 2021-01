Gesundheit : Glawe rechnet mit Impfstoff-Schub Anfang März

Mecklenburg-Vorpommerns Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) rechnet nach den aktuellen Lieferengpässen bei Corona-Impfstoffen Anfang März mit einem Schub.

Schwerin | „Wenn Astrazeneca zugelassen wird, bekommt MV nach dem 24. Februar voraussichtlich 64 000 Impfdosen“, sagte Glawe in einem Interview mit dem „Nordkurier“ (Donnerstag). „Zudem hoffe ich auf die Inbetriebnahme der Biontech-Produktion in Marburg, so dass a...

