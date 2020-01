Tourismus : Glawe: Modellregionen sollen neue Konzepte erproben

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) hat die Touristiker Mecklenburg-Vorpommerns aufgefordert, sich an der Umsetzung der Landestourismuskonzeption zu beteiligen. In Modellregionen sollen Konzepte erprobt werden, ohne gleich dafür Gesetze ändern zu müssen, sagte Glawe vor dem Jahresempfang der Rostocker Touristiker am Mittwoch. Als Beispiele nannte er die gegenseitige Anerkennung der Kurtaxe oder die Umsetzung gemeindeübergreifender Infrastrukturvorhaben. Sein Ministerium werde die Kosten für bis zu drei «Kümmerer» in den Modellregionen mit 80 Prozent fördern.

von dpa

08. Januar 2020, 15:23 Uhr

Als einer der Höhepunkte des touristischen Jahres gilt der Germany Travel Mart (GTM). Dabei handelt es sich um eine Einkaufs- und Verkaufsmesse für den Deutschlandtourismus. Drei Tage lang werden Mitte Mai 600 Reiseveranstalter und Journalisten aus rund 50 Ländern Mecklenburg-Vorpommern kennenlernen. «Hier treffen deutsche touristische Anbieter mit den entscheidenden Einkäufern der internationalen Reisebranche zusammen», sagte Glawe. Sein Ziel sei es, Mecklenburg-Vorpommern vor allem als internationales Reiseziel aufzuwerten. Für den GTM seien Kosten von rund 1,2 Millionen Euro eingeplant, sein Ministerium werde davon rund eine Million Euro übernehmen.