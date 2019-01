Regierung : Glawe: Ideenwettbewerb soll regionale Ressourcen heben

Im strukturschwachen Osten Mecklenburg-Vorpommerns soll die gewinnbringende Kooperation kleiner Unternehmen finanziell unterstützt werden. Eine Förderung solle es etwa für regionale Netzwerke und gemeinsame Produktentwicklungen geben, teilte das Wirtschaftsministerium am Dienstag in Schwerin mit. Die Regionalbeiräte Vorpommern und Mecklenburgische Seenplatte hätten dazu einen Ideenwettbewerb ausgerufen. Der Abgabetermin für Projektanträge in der ersten Förderrunde sei der 1. März 2019, weitere Runden folgten Mitte Mai und Mitte August.

von dpa

15. Januar 2019, 12:38 Uhr

Nach den Worten von Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) geht es darum, Leben und Arbeiten im ländlichen Raum attraktiver zu machen. «Mit dem Ideenwettbewerb wollen wir Ressourcen heben, die nachhaltig die wirtschaftliche Wertschöpfung in den Regionen erhöhen», erklärte er. Auch innovative Formate zur Ansprache von Fachkräften würden Unterstützung erhalten. Die Personalkosten der Projekte werden laut Glawe für ein Jahr mit bis zu 25 000 Euro bezuschusst. In Regionen mit besonders hoher Arbeitslosigkeit seien bis zu 30 000 Euro Förderung möglich. Den Zuschlag erteilten die Regionalbeiräte. Diese wüssten durch ihre räumliche Nähe und Kenntnis der regionalen Besonderheiten, wo die Hilfe am besten wirkt, sagte Glawe.

Für die Arbeitsmarktförderung stehen in Mecklenburg-Vorpommern laut Glawe für den Zeitraum von 2014 bis 2020 rund 45 Millionen Euro aus dem Europäischen Sozialfonds zur Verfügung. Der Landtag habe die Mittel im Jahr 2017 um weitere vier Millionen Euro aufgestockt.