Unfälle : Glatte Straße: Skater rauscht gegen Regionalzug

Ein 14 Jahre alter Skateboardfahrer ist auf der Ostseeinsel Usedom mit einem Regionalzug zusammengestoßen - zum Glück kam er mit leichten Verletzungen davon. Wie die Polizei berichtete, war der Jugendliche am Mittwochabend mit Freunden auf seinem Brett unterwegs gewesen, als ihm eine glatte Straße zum Verhängnis wurde.

von dpa

06. Dezember 2018, 05:36 Uhr

Auf einem leicht abschüssigen Weg, der zu dem Bahnübergang in Ückeritz führte, kam er nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und kollidierte mit dem gerade vorbeifahrenden Zug der Usedomer Bäderbahn. «Der 14-Jährige (...) hatte Glück im Unglück und wurde in Folge des Zusammenstoßes nur leicht verletzt», heißt es in der Mitteilung. Der Teenager wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Bahnstrecke war eine gute halbe Stunde gesperrt.