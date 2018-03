Wetter : Glätte lässt Autos rutschen: Leichte Behinderungen

Der Winter hat sich am Mittwochmorgen in Mecklenburg-Vorpommern noch einmal zurückgemeldet und mit dichtem, nassen Schneefall einige Autofahrer ins Rutschen gebracht. Landesweit ereigneten sich im Berufsverkehr etwa ein Dutzend glättebedingte Unfälle, wobei es aber vorerst bei Blechschäden blieb, wie die Polizei in Rostock und Neubrandenburg mitteilte. So rutschte südlich von Teterow auf der Bundesstraße 108 ein Lastwagen in einen Straßengraben und behinderte den Verkehr. Ein Bergungsfahrzeug sei unterwegs, hieß es.

von dpa

07. März 2018, 08:09 Uhr

Auf der Autobahn 19 Rostock-Berlin rutschten in der Nähe der Abfahrt Röbel zweimal je zwei Autos gegeneinander. Die Autos konnten in Fahrtrichtung Berlin auf die Standspuren gebracht werden, hieß es von der Autobahnpolizei. Im gesamten Nordosten war am frühen Morgen nasser Schnee gefallen, der zum Teil auf gefrorenen Boden traf.

Während das Salz auf den Hauptstraßen meist Glätte verhinderte, mahnte die Polizei vor allem auf Nebenstraßen zu größter Aufmerksamkeit. Am Dienstag war bei Temperaturen bis acht Grad der meiste Schnee bereits geschmolzen.