Wetter : Glätte in Mecklenburg-Vorpommern

Autofahrer in Mecklenburg-Vorpommern müssen sich zum Wochenstart immer wieder auf Glätte einstellen. Bei Temperaturen um die null Grad kann es laut Angaben des Deutschen Wetterdienstes vom Montagmorgen bei möglichen Niederschlägen immer wieder überfrierende Nässe geben. Insbesondere gegen Mittag sei mit glatten Straßen zu rechnen. Im Verlauf des Nachmittags verlagere sich dies in Richtung Vorpommern, wo es am Abend glatt werden könne.

von dpa

22. Januar 2018, 07:20 Uhr

Am Montagmorgen kam es laut Angaben der Polizei zunächst zu keinen größeren Einschränkungen im Berufsverkehr.