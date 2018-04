Arbeitsmarkt : Girls'Day und Boys'Day erstmals in einem in MV

Für eine Berufswahl ohne althergebrachte Geschlechterklischees wirbt am Donnerstag der Girls' und Boys'Day in Mecklenburg-Vorpommern. Erstmals im Land finden die Aktionen für Mädchen und Jungen an einem Tag statt. Bisher gab es den Tag für die Jungs im Oktober.

von dpa

26. April 2018, 03:43 Uhr

Eröffnet wird der Tag von Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) in der Kita «Anne Frank» in Schwerin, wo Jungen der Beruf des Erziehers auch kleinerer Kinder nahegebracht werden soll. Am Boys'Day sollen sie vor allem mit Berufen aus den Bereichen Soziales, Pflege und Dienstleistungen vertraut gemacht werden, während Mädchen in technische Berufe hineinschnuppern sollen, etwa bei der Feuerwehr in Rostock, den MV-Werften, Forschungseinrichtungen, Behörden und vielen Industrie- und Handwerksbetrieben. Angesprochen sind Schüler von der 5 Klasse an. Die meisten Teilnehmer kommen aus den Klassen 7 bis 9.