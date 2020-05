Gesundheit : Giftnotruf: Mehr Fälle wegen Desinfektionsmitteln

In der Coronazeit wenden sich mehr besorgte Eltern an das Giftinformationszentrum in Erfurt, deren Kinder Desinfektionsmittel getrunken haben. Das für die Bundesländer Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Mecklenburg-Vorpommern zuständige Zentrum verzeichnet einen Anstieg solcher Fälle, wie die kommissarische Leiterin Dagmar Prasa der Deutschen Presse-Agentur sagte.

von dpa

14. Mai 2020, 05:20 Uhr

Im März und April gingen 51 Anrufe wegen versehentlich getrunkener Desinfektionsmittel ein und damit rund 20 mehr als in den beiden Vorjahresmonaten. Ein Grund dafür sei, dass während der Corona-Pandemie mehr Menschen Desinfektionsmittel nutzten und sie daher auch häufiger im Haushalt vorhanden seien.