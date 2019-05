Soziales : Giffey: Reichweite von Kinder-Sozialleistungen zu gering

Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) hat die geringe Reichweite von Kinder-Sozialleistungen in Deutschland kritisiert. Den Kinderzuschlag für Geringverdiener würden aktuell nur rund 30 Prozent der bundesweit 700 000 bis 800 000 Anspruchsberechtigten bekommen, sagte sie am Donnerstag in Schwerin bei einem Treffen der sozialpolitischen Sprecher der SPD-Fraktionen im Bundestag und in den Länderparlamenten. Der Zuschlag muss bei der Familienkasse beantragt werden.

von dpa

02. Mai 2019, 16:18 Uhr

Mit dem neuen «Starke-Familien-Gesetz» soll sich ab Mitte 2019 der Kreis der Anspruchsberechtigten auf zwei Millionen Kinder erweitern. «Es wird jetzt sehr darauf ankommen, dass die Familien davon erfahren», sagte Giffey. Das Antragsformular sei bereits deutlich vereinfacht worden.

Mecklenburg-Vorpommerns Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) kündigte eine Informationskampagne «auf allen Kanälen» an - von der Kita über Elternabende bis hin zu Facebook und Sozialeinrichtungen in Stadtteilen mit einem hohen Anteil an Geringverdienern. «Wir wollen zeigen, wie es geht», sagte sie.

Mit dem «Starke-Familien-Gesetz» können nach Giffeys Worten künftig 4 der 13 Millionen Kinder in Deutschland besondere Unterstützung bekommen. Davon seien zwei Millionen Kinder in Hartz-IV-Familien und weitere zwei Millionen Kinder in Geringverdiener-Familien.