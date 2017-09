Regierung : Gewerkschafter zu Antrittsbesuch bei Schwesig

Vortritt für die Gewerkschaften: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hat am Mittwoch erstmals offiziell Spitzenvertreter des DGB Nord empfangen. Damit statteten die Gewerkschafter der neuen Regierungschefin ihren Antrittsbesuch vor den Unternehmerverbänden ab, die am Freitag einen Termin in der Staatskanzlei haben.