Gesundheit : Gewerkschaften fordern hohe Investitionen vom Land

Gewerkschaften fordern enorme Summen, die die Wirtschaft Mecklenburg-Vorpommerns in Zeiten der Corona-Pandemie wieder ankurbeln sollen. Die Steuergelder werden jedoch knapper dafür.

14. Mai 2020, 19:30 Uhr

Gewerkschaften fordern hohe Investitionen der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommerns zur Überwindung der Corona-Krise. «Nur wenn die Beschäftigten Sicherheit haben, werden sie wieder Geld ausgeben und die Wirtschaft ankurbeln», sagte Ingo Schlüter, stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) Nord, am Donnerstag in Schwerin.

Der DGB Nord und die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) schlugen etwa einen Konsumgutschein in Höhe von rund 150 Euro für jeden Einwohner vor. Dieser solle ausschließlich in Betrieben und Einrichtungen verwendet werden dürfen, die während der Corona-Pandemie als erstes geschlossen und als letztes wieder geöffnet würden, wie etwa Theater, Museen und touristische Infrastruktur. Damit würden insgesamt etwa 300 Millionen Euro in die betroffenen Branchen fließen.

Ebenfalls forderte der DGB einen schnelleren Ausbau der Windenergie. Durch eine beschleunigte Genehmigung bereits beantragter Projekte könnten etwa 600 Millionen Euro mobilisiert werden. In die digitale Infrastruktur an Schulen müsse ebenfalls investiert werden, bei Kommunen bestehe die Gefahr von Schließungen sozialer Dienste durch die Corona-Krise. Daher müssten Kommunen stärker von den Ländern und dem Bund unterstützt werden.

Nach Ansicht der Gewerkschaften sollte das erhöhte Kurzarbeitergeld bereits früher greifen. Die vom Bundestag beschlossene Erhöhung greife erst ab dem vierten Monat. Beschäftigte in der Gastronomie Mecklenburg-Vorpommerns bekommen laut NGG-Landesgeschäftsführer Jörg Dahms zwischen 750 und 980 Euro Kurzarbeitergeld. Etwa 130 000 Menschen seien in Mecklenburg-Vorpommern direkt vom Tourismus abhängig.

Die Links-Fraktion im Landtag begrüßte die Vorschläge. «Ziel der Maßnahmen von Land und Bund nach den Soforthilfen muss es sein, Arbeitslosigkeit und Leistungseinbrüche für die Beschäftigten und Arbeitslosengeld- und Hartz-IV-Bezieher zu vermeiden und die Wirtschaft wieder anzukurbeln», sagte der arbeitsmarktpolitische Sprecher Henning Foerster.

Der Arbeitgeberdachverband VU verwies darauf, dass die erforderlichen Mittel aufgebracht werden müssen. «Die vom Finanzminister in Aussicht gestellten Steuermindereinnahmen von gut 1 Milliarde Euro in 2020 zeigen uns glasklar die Grenzen auf», sagte VU-Geschäftsführer Sven Müller in einer Mitteilung.

Nach Jahren kräftig steigender Steuereinnahmen steht Mecklenburg-Vorpommern in Folge der Corona-Krise ein historischer Einbruch bevor. Für das laufende Jahr wurden nach der jüngsten Steuerschätzung die Einnahmeerwartungen für das Land um eine Milliarde auf nun rund 5,8 Milliarden Euro gesenkt. «Leider sind unsere pessimistischen Annahmen noch einmal übertroffen worden», konstatierte Finanzminister Reinhard Meyer (SPD). Für 2021 müssten die Einnahmeerwartungen um 700 Millionen Euro reduziert werden. Damit fehlen im bereits beschlossenen Doppelhaushalt für 2020/2021 voraussichtlich 1,7 Milliarden Euro. Das sind knapp zehn Prozent der für beide Jahre geplanten Ausgaben.