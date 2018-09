Steuern : Gewerkschaft: Personalmangel gefährdet Steuergerechtigkeit

Die Deutsche Steuer-Gewerkschaft sieht wegen Personalmangels in den Finanzämtern des Landes die Steuergerechtigkeit in Gefahr. Die Prüfabstände bei Unternehmen würden immer länger, die Finanzämter seien massiv unterbesetzt, sagte der Landesvorsitzende Frank Höhne.

von dpa

25. September 2018, 17:16 Uhr

«Während den Arbeitnehmern die Steuer auf den Cent genau vom Lohn einbehalten wird, können Unternehmen wegen der Personalnot in der Steuerverwaltung nur noch in sehr großen zeitlichen Abständen geprüft werden.» So brauche ein Kleinbetrieb nur noch durchschnittlich alle 50 Jahre Besuch von der Betriebsprüfung befürchten.

Höhne forderte die Landespolitik auf, die Finanzämter in die Lage zu versetzen, die Steuerhinterziehung zu bekämpfen. «Sollten dagegen immer mehr Steuerzahler den Eindruck gewinnen, dass der Ehrliche der Dumme ist, wird die Akzeptanz für staatliches Handeln weiter gefährlich schwinden», sagte Höhne.