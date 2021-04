Bildung : Gewerkschaft fordert vor Abi-Prüfungen einheitliche Regelung

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) fordert vor den anstehenden Abiturprüfungen in Mecklenburg-Vorpommern Klarheit über den genauen Ablauf.

Schwerin | Es bedürfe etwa einheitlicher Regelungen, wie mit Schülerinnen und Schülern in Quarantäne umzugehen sei, sagte der GEW-Landesvorsitzende Maik Walm in einer am Donnerstag in Schwerin veröffentlichten Mitteilung. Ziel müsse es sein, dass auch diese Schüler ihre Abschlussprüfungen im vorgesehenen Prüfungszeitraum absolvieren können. Kommende Woche Freita...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.