Polizei : Gewerkschaft fordert Studie zu Frustration in der Polizei

Nach rechtsextremen Vorfällen in der deutschen Polizei hat die Gewerkschaft der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern Forderungen nach einer Studie zurückgewiesen und stattdessen eine Untersuchung zu Arbeitsbelastung und Frustration von Beamten verlangt. Es gebe Rassismus und Rechtsextreme in der Polizei, aber das sei kein Strukturproblem, betonte der Landesvorsitzende Christian Schumacher am Dienstag. «Hunderttausende Polizistinnen und Polizisten Deutschland leisten tagtäglich einen hervorragenden Dienst!»

von dpa

22. September 2020, 15:27 Uhr