Medizin : Gewaltopfer-Ambulanzen sollen mehr Geld bekommen

Bisher erhalten die Ambulanzen jährlich insgesamt 60 000 Euro. In den Einrichtungen, die an die rechtsmedizinischen Institute angegliedert sind, können Gewaltopfer ihre Verletzungen kostenlos und gerichtsfest dokumentieren lassen. So können Strafverfahren schneller abgeschlossen werden, sagte Drese. Die Ambulanzen berichten von stetig steigenden Fallzahlen.

PM Sozialministerium

von dpa

erstellt am 10.Aug.2017 | 15:23 Uhr