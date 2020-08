Prozesse : Gewalt gegen Radler: Gericht erhöht Strafe für Mopedfahrer

Die Berufung gegen ein Urteil des Amtsgerichtes Neubrandenburg hat sich für einen rabiaten Mopedfahrer nicht ausgezahlt. Wie ein Sprecher des Landgerichtes Neubrandenburg am Mittwoch sagte, hat die Berufungskammer den 32-Jährigen zu einer höheren Geldstrafe und einem doppelt so langen Fahrverbot wie in erster Instanz - vier statt zwei Monate - verurteilt. Das Urteil wegen Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sei bereits rechtskräftig. Zuvor hatte der «Neubrandenburger Nordkurier» darüber berichtet.

von dpa

12. August 2020, 08:46 Uhr