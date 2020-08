Bildung : GEW: Schulzeit wegen Corona-Einschränkungen ausweiten

Schwerin (dpa/mv) - Die Bildungsgewerkschaft GEW hält es angesichts des coronabedingt eingeschränkten Unterrichts für nahezu ausgeschlossen, lehrplangerecht zu unterrichten. Sie bringt deshalb eine Ausdehnung der Schulzeit ins Gespräch. Den Abschlussklassen 10 und 12 fehlten wegen der Schulschließungen im Frühjahr Kenntnisse und Noten. Und auch im neuen Schuljahr gebe es vielfach nur verkürzten Unterricht. «Wenn man die Lernzeit nicht verlängern will, indem man die Schulen auch am Samstag öffnet, dann wären ein 11. und 13. Schuljahr eine Option», sagte GEW-Landeschef Maik Walm am Donnerstag in Schwerin.

von dpa

20. August 2020, 15:02 Uhr