Gesundheit : GEW: Rückkehr aller Schüler bis zu Ferien unrealistisch

Die Lehrergewerkschaft GEW hält in Mecklenburg-Vorpommern selbst eine tageweise Rückkehr aller Schüler in die Schule bis zu den Sommerferien für unrealistisch. Die kleineren Klassen und Aufsichtspflichten erhöhten den Personal- und Raumbedarf deutlich, erklärten die beiden Landesvorsitzenden Annett Lindner und Maik Walm am Dienstag nach Bekanntwerden entsprechender Pläne der Kultusministerkonferenz (KMK).

von dpa

28. April 2020, 19:05 Uhr

Rund ein Drittel der Lehrer gehöre zur Corona-Risikogruppe und könne deshalb nicht im Präsenzunterricht eingesetzt werden. Die Lehrkräfte im Präsenzunterricht hätten aber zur gleichen Zeit auch Schüler im digitalen Unterricht zu betreuen. «Eine Überlastung der Kolleginnen und Kollegen wäre unvermeidlich», sagte Walm. Die GEW schlug vor, es jeder Schule selbst zu überlassen, welche Angebote sie ihren Schülern bis zum Schuljahresende machen könne.

Die KMK hatte am Dienstag vorgeschlagen, dass jede Schülerin und jeder Schüler bis zu dem Beginn der Sommerferien zumindest tage- oder wochenweise die Schule besuchen kann. Das Bildungsministerium in Schwerin äußerte sich zunächst nicht, wie dies in Mecklenburg-Vorpommern umgesetzt werden soll. Bis zum Ferienstart sind es noch knapp acht Wochen.

Die Schulen in MV waren Mitte März wegen des Coronavirus geschlossen worden. Am Montag kehrten zunächst rund 20 000 Schüler der Abschlussklassen an Regionale Schulen, Gymnasien und Berufsschulen zurück. Am 4. Mai sollen Viertklässler sowie Neuntklässler an den Regionalen Schulen und Elftklässler an den Gymnasien folgen. Darüber hinausgehende Pläne sind bislang nicht bekanntgegeben worden.