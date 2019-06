Bildung : GEW fordert millionenschweres Maßnahmenpaket für Lehrer

von dpa

18. Juni 2019, 15:11 Uhr

Angesichts des Lehrermangels hat die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) 73 Forderungen zur Aufwertung des Lehrerberufs in Mecklenburg-Vorpommern vorgelegt. Sie reichen von weniger Pflichtstunden über eine bessere Vergütung der Grundschullehrer und die Bezahlung aller geleisteten Überstunden bis hin zu einer Reform des Lehramtsstudiums. Allein die verlangten Sofortmaßnahmen, die laut GEW im Doppelhaushalt 2020/2021 eingeplant werden sollten, summieren sich auf 60 bis 80 Millionen Euro, wie der Landesvorsitzende der Gewerkschaft, Maik Walm, am Dienstag in Schwerin sagte. Die Lage sei ernst. Bis zum Jahr 2030 gingen 80 Prozent der Lehrkräfte in den Ruhestand. In dem Zeitraum würden 8700 neue Lehrer benötigt.