Brände : Getreidetrockner und Feld brennen: Selbstentzündung

In Mecklenburg-Vorpommern hat es zwei weitere Erntebrände gegeben - bei einem davon sind Feuerwehrleute verletzt worden. Wie die Polizei in Neubrandenburg am Dienstag mitteilte, verbrannten am Montagabend rund 30 Tonnen Sommergetreide in einer Trocknungsanlage in Roggentin (Kreis Mecklenburgische Seenplatte). Die Feuerwehr verhinderte, dass die Flammen auf die Getreidelagerhalle übergriffen. Wenige Stunden vorher war es zu einem Stoppelfeldbrand bei Wolgast gekommen. Dabei wurden vier Feuerwehrleute leicht verletzt und mussten ambulant behandelt werden.

von dpa

31. Juli 2018, 08:02 Uhr

Das Feld brannte auf vier Hektar - knapp 90 Feuerwehrleute konnten den Brand löschen. Wolgast liegt an der Zufahrt zur Insel Usedom, wo derzeit Tausende Urlaub machen. In beiden Brandfällen soll es sich um Selbstentzündung gehandelt haben. Wegen der Hitzewelle und Dürre kommt es im Nordosten derzeit fast täglich zu Erntebränden.