Beim Brand eines Getreidelagers in Lelkendorf (Landkreis Rostock) ist ein Schaden von rund 100 000 Euro entstanden. Wie die Polizei in Rostock am Mittwoch weiter mitteilte, geriet die Halle am Dienstagabend in Brand. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Verletzte gab es nicht. Die Brandursache war zunächst unklar.

von dpa

erstellt am 12.Jul.2017 | 05:51 Uhr