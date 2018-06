Agrar : Getreideernte hat zwei Wochen früher als üblich begonnen

Die ersten Felder in Mecklenburg-Vorpommern sind abgemäht. Die Getreideernte hat laut Agrarministerium in diesem Jahr in einigen Regionen zwei Wochen früher als üblich begonnen. 127 000 Hektar Wintergerste seien im Land zu ernten, teilte das Ministerium am Donnerstag mit. Nach einer kurzen Unterbrechung gehe es danach in den Raps, der auf 204 000 Hektar angebaut wurde, und auf die anderen Felder mit Wintergetreide, die sich auf 286 000 Hektar erstrecken. Vereinzelt war wegen der Trockenheit auf einigen Feldern das Getreide schon vor der Ernte gehäckselt worden, um es zu verfüttern oder in Biogasanlagen zu verwerten.

von dpa

28. Juni 2018, 17:43 Uhr

Wegen der extremen Trockenheit warnte das Ministerium vor einer hohen Brandgefahr während der Drescharbeiten. Bei Pasewalk sei es am Mittwoch und Donnerstag bereits zu zwei Bränden gekommen, weil Funken von Steinen das Getreide entzündeten. Das Feuer griff wegen des Windes schnell um sich, so dass jeweils zehn Hektar in Flammen standen. Agrarminister Till Backhaus (SPD) forderte die Landwirte auf, für die Drescharbeiten zur Brandbekämpfung Wasser und Pflug bereitzuhalten. Er bat außerdem um Verständnis dafür, dass während der Drescharbeiten viele langsame Erntezüge auf den Straßen fahren.