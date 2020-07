In Thüringen sollten Parteien gesetzlich verpflichtet werden, Kandidatenlisten zu Wahlen gleichmäßig mit Frauen und Männern zu besetzen. Die Quotenregel hatte aber vor Gericht keinen Bestand, was in Mecklenburg-Vorpommern unterschiedlich aufgenommen wurde.

von dpa

15. Juli 2020, 17:26 Uhr