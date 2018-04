Kommunen : Geteiltes Echo auf höhere Prämien für Gemeindefusionen

Die geplante Verdopplung der sogenannten Hochzeitsprämie für Gemeindefusionen in Mecklenburg-Vorpommern hat ein geteiltes Echo gefunden. Die oppositionelle Linke wertete die deutliche Aufstockung der Landeszuschüsse als Zeichen dafür, dass das von SPD und CDU zur Gemeindereform beschlossene Leitbildgesetz «Gemeinde der Zukunft» seine Ziele weitgehend verfehlt hat. Die FDP erklärte am Mittwoch in Schwerin, dass durch einmalige Zuschüsse strukturelle Probleme bei der Finanzausstattung der Gemeinden nicht behoben würden. Das sagte auch der Geschäftsführer des Städte- und Gemeindetags, Andreas Wellmann. Doch sieht er in der deutlichen Erhöhung der Entschuldungshilfen für fusionswillige Kommunen einen wirksamen Anreiz.

von dpa

11. April 2018, 14:31 Uhr

Das Kabinett hatte am Dienstag beschlossen, die Hochzeitsprämie von 200 000 auf 400 000 Euro aufzustocken. Zudem können verschuldete Gemeinden nach der Fusion zum Abbau ihrer Verbindlichkeiten künftig bis zu zwei Millionen Euro an Konsolidierungshilfen erhalten. Der Maximalbetrag lag bislang bei 600 000 Euro.