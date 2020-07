Theater : Geteilte Spielzeit: Theater Vorpommern hofft auf Lockerungen

Das Theater Vorpommern in Stralsund und Greifswald startet im August in eine coronabedingt geteilte Spielzeit 2020/21. Bis zum Jahresende sind Vorstellungen geplant, die die Abstandsregeln im Saal und auf der Bühne gewährleisten, wie der scheidende Intendant Dirk Löschner am Donnerstag in Stralsund sagte. Ab Januar rechnet er mit Lockerungen der Einschränkungen, erklärte er bei der Vorstellung des neuen Programms. «Einige Produktionen lassen sich mit Abstandsregeln nicht realisieren», sagte Löschner. Sollten die Einschränkungen länger gelten, müsse der Spielplan ein zweites Mal überarbeitet werden. Der Spielplan für sein letztes Jahr als Intendant sei im März, als die Theater wegen der Corona-Pandemie schließen müssen, bis auf alle Details fertig gewesen.

von dpa

23. Juli 2020, 14:37 Uhr