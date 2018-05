Gesundheit : Gesundheitsstudie: MV-Organisatoren ziehen Zwischenbilanz

Die Organisatoren der bislang größten Gesundheitsstudie in Deutschland - der Nationalen Kohorte (NAKO) - haben ihr erstes Ziel für Mecklenburg-Vorpommern erreicht. Am Freitag (10.00 Uhr) soll im Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg der 20 000. Teilnehmer im Nordosten begrüßt werden, wie die Projektleitung der Universitätsmedizin Greifswald im Vorfeld mitteilte. Zugleich wollen Landesbildungsministerin Birgit Hesse (SPD) und Verantwortliche der Studie eine erste Zwischenbilanz für den Nordosten ziehen.

von dpa

04. Mai 2018, 08:21 Uhr

Bei der Nationalen Kohorte werden in bundesweit 18 Studienzentren 200 000 Menschen im Alter zwischen 20 und 69 Jahren untersucht. Anhand der Ergebnisse soll die Vorbeugung, Früherkennung und Behandlung typischer «Volkskrankheiten» Herzinfarkt, Krebs, Demenz und Diabetes verbessert werden. Dabei werden auch Zusammenhänge von der Entstehung solcher Krankheiten und dem Lebensstil Betroffener analysiert. So werden Teilnehmer nicht nur medizinisch untersucht, sondern auch intensiv zu den Lebensgewohnheiten befragt.

Die Gesundheitsstudie läuft in Mecklenburg-Vorpommern unter Regie eines Instituts der Universitätsmedizin Greifswald in einem Hauptzentrum in Neubrandenburg mit zeitweise eingerichteten Studienzentren in Neustrelitz, Demmin und Waren an der Müritz. Erste konkrete Untersuchungsergebnisse sollen Im Herbst auf einer Konferenz vorgestellt werden.