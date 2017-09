Gesundheit : Gesundheitspreis für Projekte für chronisch kranke Kinder

Schwerin/Rostock (dpa/mv) - Die AOK Nordost und die Ärztekammer schreiben zum dritten Mal den Gesundheitspreis Mecklenburg-Vorpommern aus. In diesem Jahr geht es um innovative Projekte für chronisch kranke Kinder, wie das Gesundheitsministerium in Schwerin am Freitag mitteilte. Es würden innovative, praxiserprobte Projekte, Modelle oder zukunftsweisende Versorgungskonzepte gesucht, die den Lebens- und Versorgungsalltag für chronisch kranke Kinder und Jugendliche sowie deren Familien leichter machen. Der Preis ist mit insgesamt 30 000 Euro dotiert. Er wird alle zwei Jahre vergeben. Bewerbungen sind bis Ende Dezember bei der AOK Nordost möglich.

Gesundheitspreis

von dpa

erstellt am 01.Sep.2017 | 11:58 Uhr