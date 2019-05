Gesundheit : Gesundheitsminister Spahn zu Branchenkonferenz erwartet

von dpa

16. Mai 2019, 12:51 Uhr

Die 15. Nationale Branchenkonferenz Gesundheitswirtschaft Mitte Juni in Rostock kann mit der Beteiligung eines Bundesministers rechnen. Wie die Organisatoren am Donnerstag berichteten, wird Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) erwartet. Die Konferenz, zu der rund 700 nationale und internationale Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik erwartet werden, steht unter dem Motto «#Gesundheit2019 - Gesundheit neu denken!». Dann soll es um Themen wie die sektorenübergreifende Versorgung, die personelle Situation in der Gesundheitswirtschaft oder der Nutzen und die Risiken künstlicher Intelligenz gehen. Organisiert wird die Konferenz vom landesweiten Gesundheitsnetzwerk BioCon Valley. Partnerland ist dieses Jahr Norwegen.