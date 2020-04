Gesundheit : Gesundheitsminister: Flächendeckende Tests in Altenpflege

Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) hat flächendeckende Test auf das Coronavirus in Pflegeheimen angekündigt. «Die Einrichtungen für Senioren sind besonders gefährdet», sagte Glawe am Donnerstag. «Deshalb brauchen wir hier entsprechende Klarheit beim Personal und auch bei den Bewohnern.» In einer Pressekonferenz am Abend kündigte er an, dass in den nächsten Wochen alle Pflegepersonen in den 272 Pflegeheimen des Landes getestet werden sollen.

von dpa

16. April 2020, 19:51 Uhr

Der Schutz vor einer Infektion stehe an erster Stelle. «Wenn es möglich ist, könnten in diesem Zusammenhang auch Antikörpertests vor Ort gemacht werden. Diese helfen, Anzeichen einer überstandenen Infektion im Blut zu finden», sagte Glawe.