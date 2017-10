Handwerk : «Gesuna»: Pilot-Gesundheitsprojekt für Handwerker gestartet

von dpa

erstellt am 19.Okt.2017 | 17:18 Uhr

Rostock (dpa/mv) - Im Bereich der Kreishandwerkschaft Rostock-Bad Doberan hat am Donnerstag ein Pilotprojekt zur Gesundheitsvorsorge für Handwerker begonnen, das auf dem Einsatz von Smartphones basiert. Mit der Gesundheitsplattform «Gesuna» könnten Handwerker örtlich und zeitlich flexibel Gesundheits- und Bewegungsangebote abrufen, sagte die Geschäftsführerin der Kreishandwerkerschaft, Gabriela Glävke-Münkwitz, bei der Projektvorstellung. Hintergrund sei, dass gerade in Kleinbetrieben die betriebliche Gesundheitsförderung häufig vernachlässigt werde. Mit Gesuna, das in Zusammenarbeit mit der Krankenkasse IKK und dem Rostocker Institut für neue Lehr- und Lernmethoden Virtus entwickelt wurde, sollen die Mitarbeiter auch in der oft knapp bemessenen Arbeitszeit ihre Vorsorge betreiben können.