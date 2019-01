Kriminalität : Gestohlener Transporter nach Verfolgung gefunden

von dpa

14. Januar 2019, 15:25 Uhr

Ein Autodieb hat sich in der Nacht zu Montag bei Penkun (Vorpommern-Greifswald) eine Verfolgungsjagd mit der Bundespolizei geliefert. Wie eine Polizeisprecherin in Neubrandenburg erklärte, war das etwa 60 000 Euro teure Fahrzeug kurz zuvor in Stavenhagen bei Neubrandenburg gestohlen worden. Der Fahrer des Transporters sei auf der Autobahn 11 Berlin-Stettin aufgefallen, habe aber bei einer Kontrolle plötzlich Gas gegeben. Die Beamten fanden den Wagen etwas später leicht verunglückt bei Grünz unweit von Penkun. Der Schaden sei unklar, der Fahrer zu Fuß geflüchtet, hieß es.