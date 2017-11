Kriminalität : Gestohlener Transporter ausgebrannt im Wald gefunden

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Wolf 1 von 1

von dpa

erstellt am 07.Nov.2017 | 15:28 Uhr

Unbekannte haben in einem Waldstück bei Demen (Kreis Ludwigslust-Parchim) einen gestohlenen Kleintransporter in Brand gesetzt. Passanten entdeckten das ausgebrannte Autowrack am Dienstag und alarmierten die Polizei, wie ein Sprecher in Ludwigslust erklärte. Die Beamten ermittelten, dass das Fahrzeug in der Nacht zu Montag im etwa 20 Kilometer entfernten Woeten bei Herzberg entwendet worden war. Warum das Fahrzeug, an dem die Kennzeichen noch dran waren, angesteckt wurde, war noch unklar.

Mitteilung