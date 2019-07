Wetter : Geschwindigkeitsbegrenzungen auf A20 wegen Blasenbildung

von dpa

25. Juli 2019, 20:02 Uhr

Die hohen Temperaturen haben auch der A20 in Nordwestmecklenburg zugesetzt. Wie die "Ostseewelle" berichtete, wurde zwischen Schönberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) und der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein in beide Richtungen die Geschwindigkeit auf maximal 130km/h beschränkt, da sich auf der Fahrbahn Blasen gebildet haben. Die Blasen entstehen durch Feuchtigkeit, die unter der Asphaltdecke verdampft. Ein Polizeisprecher bestätigte am Freitagabend die Probleme auf der A20.