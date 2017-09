Geschichte : Geschichtswettbewerb: Preise für Schule und Schüler aus MV

Sieben Schüler aus Mecklenburg-Vorpommern sind Preisträger beim Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten «Gott und die Welt» geworden. Die Preise werden am 10. Oktober im Landtag im Schweriner Schloss überreicht, teilte die Körber-Stiftung als Veranstalter des Wettbewerbs am Dienstag mit. Nach ihren Angaben gehen vier Landespreise zu jeweils 250 Euro und drei Förderpreise zu jeweils 100 Euro an Schüler. Die Werkstattschule Rostock erhält den mit 1000 Euro dotierten Preis als landesbeste Schule.