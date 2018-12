Vereine : Geschenke für 3000 Kinder: Adventstour gestartet

So viele Sachspenden wie in diesem Jahr hat der Verein Junge Europäer noch nie bekommen: Die Büroräume in Demmin sind zum Bersten gefüllt. «Mit so vielen Spenden habe ich nicht gerechnet», sagte Vereinschef Siegfried Logall. Die Geschenke reichen nicht nur für rund 1000 Kinder wie in den Vorjahren, sondern für 3000. Der 66-Jährige sammelt seit Jahren Hilfsgüter, hauptsächlich für bedürftige Kinder. Bekannt wurde der Verein vor allem durch Hilfstransporte nach Litauen, wo er in den Städten Kursenai und Siauliai zwei Kinderkrankenhäuser und Sozialstationen mit Sachspenden unterstützt, um die er bei Unternehmen bittet. «Mit einer E-Mail kann man das nicht machen», sagte Logall. Er schreibe persönliche Briefe, lege sein Konzept dar und sende Fotos von den Übergaben.

von dpa

01. Dezember 2018, 09:08 Uhr

Auch in Mecklenburg-Vorpommern beschenkt der Verein Kinder und Kindereinrichtungen. So startet am 4. Dezember in Neubrandenburg die diesjährige Adventstour. Zuvor haben Logall und seine Frau Ingrid die Geschenke verpackt: Bücher, Spielsachen, Plüschtiere, Schulmaterial und Lernspiele, Bekleidung, Handtücher, Bademäntel und Sportsachen, Kosmetikartikel, Süßigkeiten.

Erste Stationen sind ein Kinderheim und die Neubrandenburger Kinderklinik, die neben Geschenktüten auch einen Auto-Kindersitz zum Ausleihen für Eltern erhält, die keinen besitzen. In den kommenden Tagen stehen außerdem Schulen in Demmin und Umgebung, die Uniklinik Greifswald mit dem Verein zur Versorgung von Frühchen und die Kinderstation des Krankenhauses Demmin auf dem Plan der Adventstour.