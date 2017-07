Soziales : Geringster Zuwachs in MV: Mehr Kinder in Tagesbetreuung

Immer mehr Kinder unter drei Jahren werden in einer Kindertageseinrichtung oder einer öffentlich geförderten Kindertagespflege betreut. Am 1. März diesen Jahres waren es rund 763 000 Kinder - 41 300 mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte. Die Zunahme betrug 5,7 Prozent.