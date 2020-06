Justiz : Gerichtsvollzieher bekommen mobile Alarmgeräte

Gerichtsvollzieher wissen bei ihrer Arbeit oft nicht, was sie hinter der Tür erwartet, an der sie gerade geklingelt haben. Künftig werden sie einen Notrufpager mit sich führen, damit ihnen im Notfall rasch geholfen werden kann.

von dpa

17. Juni 2020, 12:40 Uhr

Die Gerichtsvollzieher in Mecklenburg-Vorpommern werden künftig bei ihrer Tätigkeit mobile Alarmgeräte mit sich führen. Es sei das Ziel, die Gerichtsvollzieher so gut wie möglich auszustatten, damit sie ihren Job ordnungsgemäß und in Sicherheit erledigen können, sagte Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) am Mittwoch bei der Übergabe von sogenannten Notrufpager an zwölf Gerichtsvollzieher in Rostock. Diese hätten bei ihrer Arbeit oft das Gefühl der Unsicherheit in Situationen, in denen sie nicht wüssten, was auf sie zukommt.

Dies gelte dann, wenn beispielsweise eine Räumung oder die Vollstreckung eines Haftbefehls anstehe. «Sie wissen nicht, was der Gegenüber hinter der Tür vorbereitet hat, um sie in Empfang zu nehmen.» Zuvor waren die Gerichtsvollzieher bereits mit Schutzwesten ausgestattet worden.

Es handle sich um ein Pilotprojekt für Norddeutschland. Das Land habe sich dabei Baden-Württemberg angeschlossen, wo das Projekt bereits laufe, sagte Hoffmeister. Beim Druck auf den Pager gehe der Alarm in Baden-Württemberg ein und werde direkt an die Polizei weitergeleitet. «Das Gute ist, dass das über GPS läuft und nicht über Mobilfunk. Was es insbesondere in unserem Land wahrscheinlich einfacher machen lässt, die Reichweite zu erhöhen.»

Wie Karina Gottschalk vom Deutschen Gerichtsvollzieherbund MV sagte, gibt es landesweit rund 80 Beamte in dieser Berufsgruppe. Diese sehen sich seit einigen Jahren einer zunehmenden Gefährdung ausgesetzt. Ein Pager könnte eine zusätzliche Sicherheit darstellen.