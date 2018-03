Prozesse : Gerichtsurteil: Stralendorf ist Schweriner Mülldeponie los

Die Gemeinde Stralendorf bei Schwerin ist die einstige Hausmülldeponie der Landeshauptstadt los - zumindest rechtlich. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat entschieden, dass die 15 Hektar große rekultivierte Siedlungsmülldeponie auf dem Gebiet der Gemeinde zur Landeshauptstadt Schwerin gehört, teilte ein Gemeindevertreter am Donnerstag mit. Eine weit überwiegend von einer kreisfreien Stadt genutzte, in einer Nachbargemeinde liegende Deponie sei nach dem Vermögenszuordnungsgesetz der kreisfreien Stadt zuzuordnen, heißt es in dem Urteil (BverwG 10 C 3.17).

von dpa

15. März 2018, 09:30 Uhr

Der Fall beschäftigt seit Jahren die Gerichte. Das Verwaltungsgericht Greifswald hatte im November 2015 entschieden, dass die 1978 gegründete und 1994 stillgelegte Deponie zu Stralendorf gehört. Dagegen war die Gemeinde jetzt in Leipzig erfolgreich in Revision gegangen.

Nach der Wende hatte über die Zugehörigkeit der einst volkseigenen Deponie das Bundesamt für vereinigungsbedingte Sonderaufgaben (BVS) zu entscheiden. Das sah die Deponie zur Stadt Schwerin gehörig. Dagegen klagte die Stadt vor dem Verwaltungsgericht Greifswald, das die Deponie wegen ihrer territorialen Lage Stralendorf zuschlug und keine Revision gegen diese Entscheidung zuließ. Dagegen führte Stralendorf ein Beschwerdeverfahren und das Bundesverwaltungsgericht ließ Revision dann doch zu.

Mit der Entscheidung über die Zuordnung an Schwerin ändert sich laut Stadtverwaltung nicht viel: Die Nachsorge der Deponie werde ohnehin seit vielen Jahren von der Landeshauptstadt betrieben, hieß es.