Prozesse : Gericht: Hausbesitzer siegen im Streit um Wasseranschlüsse

In einem Prozess um Anschlussbeiträge für die Wasserversorgung haben drei Grundstückseigentümer in Westmecklenburg vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Greifswald einen Sieg errungen. Das Gericht hob die Beitragsbescheide des Wasserbeschaffungsverbandes Sude-Schaale (WBV) aus dem Jahr 2008 auf, wie aus dem Urteil hervorgeht, über das der Verband Deutscher Grundstücksnutzer (VDGN) am Freitag informierte.