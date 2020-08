Prozesse : Gericht: Haftstrafe für Handtaschenraubserie mit Verletzter

Das Amtsgericht Neubrandenburg hat einen 30-jährigen Mann wegen einer Handtaschen-Raubserie zu einer mehrjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. «Sie haben billigend in Kauf genommen, dass Opfer dabei verletzt werden», sagte Richterin Tanja Krüske am Mittwoch in Neubrandenburg. Das Gericht verhängte wegen dreifachen Raubes mit Körperverletzung drei Jahre Haft, wovon dem Verurteilten wegen der langen Verfahrensdauer - die Taten waren 2016 - sechs Monate erlassen werden sollen. (Az.: 722 Js 9763/17)

von dpa

19. August 2020, 13:24 Uhr