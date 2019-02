Kirche : Gemeinsame Kirchennutzung als praktizierte Ökumene

Eine Kirche für zwei Konfessionen - was nach einer Notlösung klingt, ist im Norden gar nicht so selten. In Kiel-Mettenhof leben seit 1980 die evangelische Thomas-Gemeinde und die katholische St. Birgitta-Gemeinde unter einem Dach. In Ahrensbök bei Lübeck feiern Katholiken seit 2013 ihre Gottesdienste regelmäßig in der evangelisch-lutherischen Marienkirche, nachdem das katholische Gotteshaus im Ort verkauft wurde. In Satow bei Rostock (Mecklenburg-Vorpommern) haben katholische Christen schon seit 1949 ihre gottesdienstliche Heimat in der evangelischen Kirche des Ortes.

Die Nutzung evangelischer Kirchen und Gemeinderäume durch christliche Gemeinden anderer Konfessionen sei eine seit vielen Jahren geübte Praxis, sagte der Sprecher der Nordkirche, Stefan Döbler. Auch im Erzbistum Hamburg ist ökumenische Gastfreundschaft nach Angaben von Sprecher Manfred Nielen seit langem selbstverständlich.