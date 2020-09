Kommunen : Gemeinden schon 2019 bei Steuereinnahmen im Minus

Die Städte und Gemeinden in Mecklenburg-Vorpommern haben bereits 2019 und damit lange vor der Corona-Krise einen Rückgang ihrer Einnahmen aus Gewerbe- und Grundsteuern erlebt. Diese sanken um 9,2 Millionen Euro oder 1,3 Prozent auf 723 Millionen Euro, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Schwerin mitteilte. Davor waren die Steuereinnahmen neun Jahre lang gestiegen.

von dpa

25. September 2020, 14:43 Uhr