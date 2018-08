Kommunen : Gemeindefusion im Kreis Ludwigslust-Parchim

Nach der Neubildung der Gemeinde Mönchgut auf der Insel Rügen Anfang des Jahres ist eine weitere Gemeindefusion perfekt. Wie das Innenministerium in Schwerin am Samstag mitteilte, haben die Gemeinden Marnitz, Suckow und Tessenow im Landkreis Ludwigslust-Parchim einen entsprechenden Gebietsänderungsvertrag geschlossen. Demnach werden sie zum 1. Januar kommenden Jahres als Gemeinde Ruhner Berge zusammengehen. Die Bewohner Tessenows hatten den Zusammenschluss bei einem Bürgerentscheid gebilligt. In Marnitz und Suckow mussten die Gemeindevertreter darüber beschließen.

von dpa

04. August 2018, 14:44 Uhr

«Das Beispiel zeigt, dass alle von einem solchen Schritt profitieren können, wenn man sachorientiert miteinander verhandelt und die Bürgerinnen und Bürger mitnimmt», sagte Innenminister Lorenz Caffier (CDU). Er zeigte sich optimistisch, dass bis zur Kommunalwahl 2019 noch weitere Gemeinden dem Beispiel folgen werden.

Das Land schafft mit Prämien Anreize für Fusionen. Für wegfallende Gemeinden sind es standardmäßig 400 000 Euro. Außerdem gibt es Konsolidierungszuweisungen in Höhe von bis zu zwei Millionen Euro für jede an der Fusion beteiligte Gemeinde mit einem Haushaltsdefizit. Für Fusionsprämien und Konsolidierungszuweisungen stehen bis 2019 jeweils 40 Millionen Euro zur Verfügung.