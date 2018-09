Schifffahrt : Gelungene Premiere von Rostock Cruise Festival

von dpa

16. September 2018, 16:06 Uhr

Das dreitägige Rostock Cruise Festival war nach Ansicht der Organisatoren ein Erfolg. «Premiere geglückt», sagte Rostocks Tourismuschef Matthias Fromm am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur. Rostock-Warnemünde habe sich und die Kreuzfahrt mit einem beeindruckenden Feuerwerk und einer großen Auslaufparade von drei Ozeanriesen präsentiert. Tausende Besucher hätten sich am Samstagabend an der Pier der Mittelmole versammelt. Es sei das Ziel gewesen, drei Tage lang mit einem abwechslungsreichen Programm für Familien und Kreuzfahrtfans die Bedeutung der Branche in den Fokus zu stellen. Die Veranstalter, die Tourismuszentrale Rostock&Warnemünde, die Reederei Aida Cruises und der Hafen Rostock seien sich einig, 2020 das Cruise Festival zu wiederholen.