Theater : Gelungene Premiere: Ibsen-Schauspiel «Peer Gynt» in Rostock

Im nahezu ausverkauften Großen Haus des Rostocker Volkstheaters hat das Henrik-Ibsen-Drama «Peer Gynt» am Freitagabend eine erfolgreiche Premiere gefeiert. Für das Stück, das als Höhepunkt der laufenden Saison gilt, wurden alle vier Sparten des renommierten Hauses, Schauspiel, Musiktheater- und Tanzensemble sowie die Norddeutsche Philharmonie Rostock, aktiviert. Dies führte dazu, dass beim langen Schlussapplaus weit mehr als 50 Theaterschaffende auf der Bühne standen.

von dpa

06. April 2019, 10:19 Uhr

Vize-Intendant Ralph Reichel zeigte sich nach der Vorstellung darüber erleichtert, dass das Zusammenspiel des Theaterensembles bestens funktioniert hat. «Die Sparten haben sich gegenseitig verstärkt und ergänzt.» Er hob vor allem die Leistung der vielen jungen Talente hervor, die neben den etablierten Schauspielern zur Hochform aufliefen.

Das 1876 uraufgeführte Stück gehört zu den Klassikern in den Spielplänen der Theater. Doch in der Kombination mit der Schauspielmusik des norwegischen Komponisten Edvard Grieg ist es nur selten zu sehen: Nach Recherchen des Volkstheaters ist sie in den vergangenen 20 Jahren nur vier Mal auf den internationalen Bühnen nachzuweisen. Die Regisseurin Konstanze Lauterbach hat sich nun dieses Mammutprojekts angenommen und das gut drei Stunden lange Stück inszeniert. Aus Sicht vieler Besucher gab es vor der Pause allerdings auch die ein oder andere vermeidbare Länge.

In dem Stück verlässt Peer Gynt, der berühmte Fantast zwischen Tagtraum und Großmannssucht, seine Heimat, flieht vor der Liebe und stürzt von einem Abenteuer ins nächste. Seine Reise führt in die Unterwelt der Trolle, aufs Meer oder auch in die Wüste Marokkos. Am Ende jedoch kehrt er geschlagen nach Hause zurück – er hat die so lange gesuchte Wahrheit und Liebe verpasst.