Verteidigung : Gelöbnis für 145 Marinesoldaten

Parow (dpa/mv) - Im Rahmen eines Feierlichen Gelöbnisses sind in Stralsund 145 Rekruten der Marinetechnikschule Parow vereidigt worden. An der größten Schule der Marine werden alle Marinetechniker vom Mannschaftsdienstgrad bis zum Offizier ausgebildet. Sie lernen in Bereichen wie Marineelektronik, Informations-, Schiffs- und Luftfahrzeugtechnik oder Waffenmechanik und -elektronik.

von dpa

15. Februar 2018, 14:41 Uhr

In der Marine dienen aktuell rund 16 300 Soldaten. Mit Blick auf wachsenden Aufgaben der Marine etwa in internationalen Einsätzen bei gleichzeitigem Rückgang von jungen Menschen auf dem Arbeitsmarkt hat der Marineinspekteur Andreas Krause die Nachwuchsgewinnung als größte Herausforderung der Marine bezeichnet. Dabei trügen die Anstrengungen der Bundeswehr Früchte, sagte der Sprecher des Marinekommandos, Johannes Dumrese. Dazu gehören die Webserie «Die Rekruten» oder auch die Aktion «Marine live», bei der junge Leute zur Marine eingeladen werden. Sie verbringen dabei unter anderem einen Tag auf hoher See. «Die Marineschulen sind voll», betonte Dumrese.

Einer der Höhepunkte des Gelöbnisses war die traditionelle Ehrung der Mutter, die die weiteste Anreise für ihr Kind auf sich nimmt. In diesem Jahr war es eine Frau aus dem badischen Weil am Rhein. Die Hochrhein-Stadt liegt knapp 1100 Kilometer von Parow entfernt.