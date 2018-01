Landtag : Geldstrafe nicht bezahlt: Fast 1000 Ersatzfreiheitsstrafen

Schwerin (dpa/mv) - In Mecklenburg-Vorpommern müssen wieder mehr Menschen in Haft, weil sie eine Geldstrafe nicht bezahlt haben. Im Jahr 2016 wurden 937 Ersatzfreiheitsstrafen verhängt, wie ein Sprecher des Justizministeriums am Dienstag in Schwerin mitteilte. Dies war der höchste Stand seit 2014, wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Linken hervorgeht. Im Jahr 2013 hatte es demnach 1034 Ersatzfreiheitsstrafen gegeben. Für 2017 liegen die Zahlen noch nicht vor.