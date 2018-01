Prozesse : Geldleistungen für Tagesmütter: Schwerin dagegen

Der Rechtsstreit um die Bezahlung von Tagesmüttern und -vätern in Schwerin geht in die nächste Runde. Die Landeshauptstadt will die Sachkostenerstattung vor dem Oberverwaltungsgericht in Greifswald klären lassen und gegen ein Urteil der Vorinstanz in Berufung gehen, wie die Stadt am Dienstagabend mitteilte. «Dieses Urteil hat teilweise uns und teilweise der klagenden Tagesmutter Recht gegeben», erklärte der Leiter der Hauptverwaltung, Hartmut Wollenteit, laut Mitteilung. Die Berechnung der Kostensätze sei eine grundsätzliche Frage, deswegen strebe die Stadt eine rechtssichere Lösung an. «Diesen Weg hatte das Gericht mit der Zulassung der Berufung ausdrücklich freigemacht.»