von dpa

04. September 2018, 05:55 Uhr

Unbekannte Täter haben in einer Bankfiliale in Ludwigslust einen Geldautomaten gesprengt. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Gerät durch die Detonation am frühen Dienstagmorgen stark beschädigt. Ob die Täter Geld erbeuteten, konnte die Polizei in Rostock noch nicht sagen. Eine Fahndung verlief zunächst ohne Erfolg.