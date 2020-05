Kriminalität : Geldautomat in Kröpelin aufgesprengt

von dpa

18. Mai 2020, 08:37 Uhr

Unbekannte haben in Kröpelin im Kreis Rostock einen Geldautomaten an einer Tankstelle aufgesprengt. Der Automat wurde durch die Sprengung in der Nacht zum Montag komplett zerstört, wie ein Sprecher der Polizei am Morgen mitteilte. Zuerst hatte Radio «Ostseewelle - Hitradio Mecklenburg-Vorpommern» berichtet. Ob und wie viel Geld die Täter erbeuteten, blieb zunächst unklar. Die Ermittlungen zu den weiteren Umständen der Tat wurden aufgenommen.